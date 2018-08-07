В Испании из-за сильной жары скончались уже по меньшей мере девять человек: четверо погибли в автономном сообществе Эстремадура, еще трое — в Каталонии, двое — в Мурсии.
Убийственная жара
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Убийственная жара
В минувшие выходные практически по всей стране установилась знойная погода. Государственное метеорологическое агентство Испании объявляло тревогу во многих провинциях, а в некоторых населенных пунктах, где столбик термометра превысил отметку в 40 градусов Цельсия, уровень опасности был повышен до самого высокого — "красного".
Вот что говорят туристы в Мадриде:
"Да, очень жарко, но я подготовилась, у меня собой есть солнцезащитный крем, шляпа, очки и много много воды".
"В гостинице всегда работает кондиционер, иначе уснуть невозможно".
Во вторник спасатели эвакуировали 2,5 тысячи человек из-за лесного пожара в автономном сообществе Валенсия.