Канада не изменит позицию

Правительство Канады намерено и дальше отстаивать права человека, и решение Эр-Рияда о высылке канадского посла из Саудовской Аравии не изменит эту позицию. Такое заявление сделала глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд. Ранее аравийский МИД объявил посла Канады персоной нон-грата и дал ему сутки на то, чтобы покинуть страну. Кроме того, Эр-Рияд отозвал саудовского посла в Оттаве для консультаций.