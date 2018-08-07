Правительство Канады намерено и дальше отстаивать права человека, и решение Эр-Рияда о высылке канадского посла из Саудовской Аравии не изменит эту позицию. Такое заявление сделала глава канадского внешнеполитического ведомства Христя Фриланд. Ранее аравийский МИД объявил посла Канады персоной нон-грата и дал ему сутки на то, чтобы покинуть страну. Кроме того, Эр-Рияд отозвал саудовского посла в Оттаве для консультаций.
Канада не изменит позицию
Канада не изменит позицию
Комментируя в понедельник текущие отношения между двумя государствами, глава МИД Канады заявила, что ее страна будет придерживаться занятой позиции.
"Наше правительство и впредь будет отстаивать права женщин на международном уровне, в том числе - в Саудовской Аравии, и мы не намерены отступать", - сказала она журналистам, добавив, что Канада не в первый раз поднимет вопрос о соблюдении прав человека в Саудовской Аравии.
3 августа МИД Канады выразил озабоченность по поводу задержания гражданских активистов и правозащитниц в Саудовской Аравии и потребовал их немедленного освобождения. В понедельник министерство иностранных дел Саудовской Аравии заявило, что позиция Канады "представляет собой открытое вмешательство во внутренние дела королевства" и "противоречит основам международного права".