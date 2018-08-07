Звезду фильма "Такси" избили в московском баре

Французского актера Сами Насери, который прославился ролью в фильме "Такси", избили в одном из караоке-баров Москвы. В Министерстве здравоохранения сообщили, что артист получил тяжелую травму и ему сделали операцию в НИИ глазных болезней им. Гельмгольца.

Насери отдыхал в заведении вместе с братом Биби. В какой-то момент у французов разгорелся конфликт с посетителями бара, один из них ударил Сами по лицу. Сразу после инцидента актер обратился в НИИ им. Склифосовского, где у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Участники потасовки арестованы. Ими оказались граждане Белоруссии. Что именно стало причиной конфликта - пока не известно. По одной из версий, зачинщики драки были недовольны, что Сами и его брат слишком шумно себя вели. По другой - актер не поделил микрофон с одним из посетителей заведения.

Уже не впервой

Сами Насери прославился ролью таксиста Даниэля Моралеса в фильмах Люка Бессона "Такси". Последняя часть, в которой сыграл Насери, вышла в прокат в 2007 году. В России актер живет уже почти год, готовя вместе с братом кинопроект под названием "Краб".

В последние годы француз часто попадал в сводки криминальных новостей. Против него заводились дела за нанесение побоев, за хранение наркотиков, за оскорбления, вождение автомобиля в нетрезвом виде. Так, например, в 2013 году Насери арестовали за драку с наркоторговцами. В марте 2017 года уголовный суд Парижа оштрафовал Насери на 800 евро за разбитую во время той потасовки витрину. В начале 2014 актер подрался со своей подругой, а несколькими месяцами позже был задержан за то, что угрожал женщине ножом.