Верховный суд отклонил иск лоукостера "Победа" против Министерства транспорта. Авиаперевозчик настаивал на том, чтобы ведомство убрало из федеральных авиационных правил список вещей, которые авиакомпании должны принимать к перевозке в салоне сверх нормы. Представители "Победы" утверждают, что в ином случае под угрозу будет поставлена безопасность полетов. Кроме того, как говорит гендиректор компании Андрей Калмыков, при разработке документа не учитывалось, что на рейсах "Победы" заняты почти все места и на багажных полках невозможно разместить вещи всех пассажиров.
Ручная кладь без ограничений: "Победа" проиграла
Ручная кладь без ограничений: "Победа" проиграла
Документ вступил в силу в ноябре прошлого года. Согласно ему, авиаперевозчики имеют право сами устанавливать, какого веса ручную кладь могут взять с собой туристы (но не менее 5 килограммов). Кроме того, в соответствии с правилами, в салон можно брать дамскую сумку или портфель, букет цветов, верхнюю одежду, детское питание, костюм в портпледе, лекарства – все это без ограничений по весу и размеру.
В авиакомпании уже заявили, что будут обжаловать решение суда. Гендиректор "Победы" добавил, что если суд не изменит вердикт, то лоукостеру придется пересмотреть внутренние правила. Сейчас на борт можно брать сумки и чемоданы, которые помещаются в калибратор размера 36 х 30 х 27 см. Все остальные вещи за дополнительную плату нужно сдавать в багаж.