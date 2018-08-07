Ручная кладь без ограничений: "Победа" проиграла

Верховный суд отклонил иск лоукостера "Победа" против Министерства транспорта. Авиаперевозчик настаивал на том, чтобы ведомство убрало из федеральных авиационных правил список вещей, которые авиакомпании должны принимать к перевозке в салоне сверх нормы. Представители "Победы" утверждают, что в ином случае под угрозу будет поставлена безопасность полетов. Кроме того, как говорит гендиректор компании Андрей Калмыков, при разработке документа не учитывалось, что на рейсах "Победы" заняты почти все места и на багажных полках невозможно разместить вещи всех пассажиров.