В Москве простились с убитыми в Центральноафриканской Республике российскими журналистами.
В Москве простились с убитыми в ЦАР журналистами
В Москве простились с убитыми в ЦАР журналистами
Отпевание Александра Расторгуева состоялось в церкви Косьмы и Дамиана. Прощание с Орханом Джемалем прошло в Соборной мечети Москвы, куда пришли сотни людей. А Кирилла Радченко в последний путь проводили только родные близкие, таково было желание родственников погибшего.
Об убийстве журналистов в ЦАР стало известно 31 июля. Зачем именно в эту "горячую точку" отправились до сих вызывает вопросы.
По данным "Центра управления расследованиями", убитые журналисты хотели проследить след российских наемников в Африке, в частности так называемой "ЧВК Вагнера". Орхан Джемаль и его товарищи намеревались проверить сообщения о якобы существующем сотрудничестве российских наемников с местными вооруженными группировками в обмен на доступ к месторождениям в ЦАР.
Однако представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это "околесица". Она подчеркнула, что убитые журналисты прибыли в ЦАР по туристическим визам и ни о какой профессиональной деятельности никого не уведомляли - ни власти ЦАР, ни посольство РФ в Банги.
Россия ведёт собственное расследование убийства, в Следственном комитете РФ сообщили, что направят в Африку группу специалистов.