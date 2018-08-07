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Турция

Турецкая лира рекордно упала

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Турецкая лира рекордно упала

Турецкая лира рекордно упала
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REUTERS/Murad Sezer
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Курс турецкой лиры к доллару США на фоне ухудшения турецко-американских отношений в очередной раз обновил исторический минимум.

Падение курса турецкой валюты произошло после заявления администрации президента США о пересмотре вопроса о беспошлинном доступе Турции к американскому рынку, что может повлиять на турецкий экспорт в размере $1,66 млрд.

Только с начала года турецкая лира потеряла 27% своей стоимости. Как отмечают эксперты, на ее курсе сказалось стремление президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана усилить контроль над денежно-кредитной политикой страны-

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