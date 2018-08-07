Джонсон не извинится перед мусульманками

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон отказался извиняться за свои высказывания о женщинах в мусульманских одеждах. Об этом пишет издание The Telegraph. С критикой на экс-министра обрушились мусульманская община, некоторые депутаты тори во главе с лидером партии Брендоном Льюисом и даже сама премьер-министр Тереза Мэй.

Джонсон в понедельник, комментируя запрет на ношение паранджи в Дании, выразил надежду на то, что мусульманки, которые явятся на встречу с ним в его депутатскую приемную, будут открывать лица. По его словам, человек в парандже "похож на грабителя банка". Бывший министр высмеял людей, которые выбирают для появления на публике наряды, в которых они выглядят, как "почтовые ящики".

Открытая критика экс-главы МИД премьером может быть связана с тем, что Джонсон после демонстративной отставки в июле считается главным претендентом на лидерство в рядах тори взамен Мэй. Это подтвердил распространенный на минувшей неделе рейтинг возможных преемников нынешнего премьер-министра.