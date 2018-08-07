"Кто не с нами, тот против нас". Примерно так можно охарактеризовать заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны, планирующие вести бизнес с Ираном после возобновления санкций к нему, не смогут сохранить сотрудничество с Вашингтоном. Американский лидер на своей странице в "Твиттере" написал:
Ультиматум Трампа
Ультиматум Трампа
«Санкции против Ирана официально введены. Это самые жесткие санкции из когда-либо вводившихся, а к ноябрю они будут усилены. Тот, кто ведет бизнес с Ираном, не будет вести его с Соединенными Штатами. Я требую мира во всем мире, никак не меньше!»
Но Евросоюз считает иначе.
Глава дипломатии ЕС Федерика Могерини, министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании договорились "поддерживать эффективные финансовые каналы с Ираном" и "сохранить экспорт нефти и газа из этой страны".
В споре с Вашингтоном на сторону Тегерана встали также Пекин и Москва.
Брюссель разработал меры по защите европейских компаний от санкционного режима. Ранее Евросоюз ввел так называемый "Блокирующий статут", запрещающий европейским компаниям выполнять санкции.
Тем не менее немецкий автоконцерн "Даймлер" уже отказался от дальнейших планов по расширению бизнеса в Иране. Компания на неопределенный срок приостановила реализацию совместного с рядом иранских структур проекта по производству и продаже грузовиков Mercedes.
Ранее о планах выхода из Ирана заявляли такие компании, как Peugeot, Siemens, Airbus и Total.
На их место, согласно прогнозам экспертов, должны прийти Индия,Турция, Китай и Россия.