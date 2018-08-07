Ультиматум Трампа

"Кто не с нами, тот против нас". Примерно так можно охарактеризовать заявление президента США Дональда Трампа о том, что страны, планирующие вести бизнес с Ираном после возобновления санкций к нему, не смогут сохранить сотрудничество с Вашингтоном. Американский лидер на своей странице в "Твиттере" написал: