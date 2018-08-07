В ожидании помощи: без еды и воды

Нехватка еды и чистой воды. На протяжении двух дней пострадавшие от землетрясений на юге Индонезии отчаянно ждут помощи. На популярном среди туристов острове Ломбок уцелели всего несколько зданий. Лишь в этой местности погибли 40 человек.

"Мы попытались расчистить доступ несколько раз, холодильник работал, это осложняло операцию. Но когда нам удалось пробраться в дом, мы услышали голос", - говорит спасатель.

От местной мечети не осталось ничего. Казалось, шансов выжить было немного. Но спасателям всё ещё удаётся найти оставшихся в живых. Кто-то из местных жителей пытается расчистить завалы самостоятельно, другие не покидают палаточные лагеря, опасаясь новых толчков.

Большая часть севера страны осталась обесточенной, что мешает службам спасения добраться до пострадавших районов. Многие будут вынуждены начать жизнь с нуля... Этот местный житель остался без крыши над головой. Смириться с этим непросто... Отчаяние и безнадёжность - настроение многих, кто лишился всего.

"Всё пропало", - говорит местный житель Руслан. Он не знает, что собирается делать в будущем. Главное - получить поддержку со стороны властей.

"Отправленная помощь дошла до дальних деревень, здесь по-прежнему ничего нет. Мы едим то, что удаётся найти", - говорит он.

С наступлением темноты приходит страх. Сотни живут во временных палаточных лагерях, разбитых спасателями. Самой важное - не терять бдительность.

Общее количество жертв землетрясений в этом районе превысило 130 человек. Местные жители по-прежнему боятся новых землетрясений и возможных цунами.

"Мы по-прежнему просыпаемся от толчков, например, прошлой ночью... Нам нужно быть начеку", - говорит это женщина по имени Нури.

Землетрясения в Индонезии - явление частое. В 2004 году подводные подземные толчки вызвали цунами. Гигантская волна обрушилась на остров Суматру. Жертвами стихии только в Индонезии стали 168 тысяч человек.