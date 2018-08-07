В ЕС сравнили энерготарифы

Статистическая служба Европейского союза - Евростат - впервые опубликовал цены на электроэнергию и природный газ по европейским странам.

Согласно рейтингу, наиболее низкая стоимость электроэнергии в Болгарии - 9 евроцентов за кВт⋅ч, а самая высокая - в Бельгии и Дании – 28 и 26 центов соответственно. Правительства этих стран частично или полностью отказались от использования атомных электростанций и активно поддерживают развитие возобновляемой энергетики. Один из способов этой поддержки, получивший одобрение большинства граждан, – повышение стоимости электричества.