Baidu готов к схватке с Google

Компания Baidu Inc, оператор крупнейшей в Китае поисковой системы, готова победить в конкурентной борьбе с Google в стране, об этом заявил гендиректор китайской компании.

В своём посте Робин Ли отметил, что если компании столкнутся на этой арене, то «Baidu снова победит». И добавил, что "китайские компании сегодня обладают множеством возможностей и уверенностью, чтобы конкурировать на глобальном уровне".

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило со ссылкой на сотрудников компании и китайских чиновников, что Google разрабатывает специальную версию своей поисковой системы для возвращения на китайский рынок с учетом требований местных властей о фильтрации информации.

Американский поисковик был в основном заблокирован в Китае с 2010 г., тогда компания ушла с местного рынка из-за строгих правил цензуры в поиске.

До ухода из Китая Google контролировал около 41% рынка онлайн поиска в стране, в то время как доля Baidu составляла 57%.

Но акции компании упали на 8% на новостях о возможном возвращении американского поисковика в Китай.

Амбициозные планы Google по возвращению на китайский рынок после 8-летнего отсутствия могут не дать ожидаемого эффекта, так как на данный момент Baidu практически полностью монополизировал этот сектор в стране.

Тем не менее, в опросе на Weibo (локальном аналоге Twitter) более 85 процентов респондентов ответили, что готовы отказаться от Baidu в пользу Google. Правда, публикация об этом пропала с площадки спустя некоторое время.