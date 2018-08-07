Из-за аномальной жары в Рейне массово гибнет рыба. В последние дни вода в реке прогрелась до 27 градусов по Цельсию. Многие речные обитатели просто не выдерживают такой температуры. В особенности пострадал хариус - холоднолюбивая рыба из семейства лососевых.
От жары нет спасения ни на суше, ни в воде
От жары нет спасения ни на суше, ни в воде
В регионе Шаффхаузен на севере Швейцарии экологи выловили более тонны мертвых хариусов. В управления рыболовства швейцарского кантона бьют тревогу.
Специалисты установили в Шаффхаузене несколько специальных бассейнов с более прохладной водой, где речные обитатели чувствовали бы себя более комфортно. Но этих усилий явно недостаточно. Мертвая рыба дрейфует на поверхности заводей, напоминая, что от жары нет спасения не только на земле, но и в воде.
Чтобы избежать ущерба для речной фауны, даже пешеходный мост с видом на Рейнский водопад, под которым рыба прячется от жары, временно закрыт для посетителей. В последний раз аналогичная ситуация наблюдалась 15 лет назад. Тогда столбики термометров в регионе также упорно приближались к отметке в 40 градусов по Цельсию.