30 лет бурных политических дебатов, анализов и финансовых расчётов, бесчисленных акций как в защиту, так и протеста против строительства железной дороги между итальянским Турином и французским Лионом.... И вопрос до сих пор не исчерпан.
Лион-Турин: есть ли свет в конце тоннеля?
Лион-Турин: есть ли свет в конце тоннеля?
Проект высокоскоростной магистрали, за который ратует Евросоюз (один из её участков в Савойе лично посетил глава Европарламента Антонио Таяни) - предмет серьёзных разногласий в политических кругах Италии.
Новая инфраструктура стране необходима, утверждает партия "Лига". "Бюджетные деньги, выброшенные на ветер", - парирует "Движение пяти звёзд".
Франция, напротив, демонстрирует свою заинтересованность в проекте. Самый затратный его пункт - строительство туннеля в Западных Альпах протяженностью 45 километров на территории Франции и 12,5 – в Италии. Оно обойдётся в 8,6 млрд евро. 40% от этой суммы внесет Брюссель. Рим обязуется покрыть 35%, Париж – лишь четверть.
Это вызвало возмущение итальянского министра транспорта и инфраструктуры. Данило Тонинелли требует прекратить все строительные работы, пока не будет проведен анализ на предмет рентабельности "стройки века". Свое недовольство демонстрирует итальянская общественность. Доходит даже до актов саботажа. Против магистрали ополчились и "зеленые".
Евросоюз стоит на своем: новая железная дорога Лион-Турин возьмет на себя часть грузоперевозок, которая сейчас приходится на автотранспорт. Благодаря этому проблема заторов на автотрассах будет устранена. А уровень загрязнения окружающей среды – значительно снизится. Кроме того, настаивают в ЕС, проект даст толчок развитию трансъевропейской инфраструктуры, обеспечит экономический рост на региональном и местном уровнях, будут созданы порядка 15 000 новых рабочих мест в бизнесе и в туризме.