Ломбок: спасателям не хватает оборудования

По меньшей мере 50 человек могут находиться под завалами мечети, которая располагалась неподалеку от эпицентра сильного землетрясения, двухэтажное здание полностью разрушено.

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Общее число жертв удара стихии уже превысило 100 человек, тяжелые ранения получили более 230 человек, в том числе семеро иностранных туристов.

Спасательные работы затрудняются из-за отсутствия необходимой техники и оборудования. Спасатели практически голыми руками разбирают завалы. Доброволец Маркус Эрик рассказывает о спасении 23-летней женщины из-под обломков продуктового магазина: "Мы о ней ничего не знали, местные жители попросили нас помочь, сначала они почувствовали запах, думали, что под завалами находятся погибшие, но когда мы смогли пробраться внутрь, оказалось, что запах шел от протухших яиц, и только затем мы услышали женский голос".

Более 20 тысяч жителей острова потеряли крышу над головой, многие до сих пор не получили помощь, разрушены и повреждены 13 тысяч домов.

"Не думаю, что мы сможем быстро вернуться к прежней жизни", — говорит местный житель. "Будем делать это постепенно, потому что мы глубоко потрясены произошедшим, мы теперь боимся спать в зданиях. Я не знаю, что нас ждет в будущем".

Число погибших может возрасти, так как спасатели еще не добрались до многих разрушенных поселений. Между тем тысячи туристов в спешке покидают Ломбок и небольшие соседние острова.