Россия прощается с корреспондентом Орханом Джемалем, оператором Кириллом Радченко и режиссером Александром Расторгуевым, убитыми на прошлой неделе в Центральноафриканской республике. Два дня назад их тела были доставлены на родину.
В Москве прошло прощание с журналистами, убитыми в ЦАР
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В Москве прошло прощание с журналистами, убитыми в ЦАР
Журналисты погибли в ночь на вторник, 31 июля, в районе города Сибю на пути из столицы Банги в город Бамбари. По предварительным данным, перед нападением водитель, которому удалось выжить, по неизвестным причинам отклонился от маршрута.
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