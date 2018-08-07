Возле Соборной мечети Москвы состоялась панихида по корреспонденту Орхану Джемалю, одному из трех российских журналистов, убитых в Центральноафриканской республике на прошлой неделе. Он будет похоронен сегодня на Хованском кладбище.
В Москве прошла панихида по корреспонденту Орхану Джемалю
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В Москве прошла панихида по корреспонденту Орхану Джемалю
Официальная церемония прощания с режиссером Александром Расторгуевым пройдет сегодня на Троекуровском кладбище. По информации "Эхо Москвы", прощание с оператором Кириллом Радченко состоится в морге по адресу Тарный проезд, 3. По просьбе родных, церемонии пройдут в закрытом режиме.
Журналисты погибли в ночь на вторник, 31 июля, в районе города Сибю на пути из столицы Банги в город Бамбари. По предварительным данным, перед нападением водитель, которому удалось выжить, по неизвестным причинам отклонился от маршрута.
В ЦАР журналисты работали над документальным фильмом о деятельности частной военной компании "Вагнер".