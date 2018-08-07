Амнистия для примирения

Президент Кот-д'Ивуара Аллассан Уаттара объявил широкую амнистию, приурочив её ко Дню национального праздника страны - символический жест для бывшей французской колонии, уже почти два десятилетия раздираемой военно-политическим кризисом. По словам Уаттары, он хотел таким образом продемонстрировать свою приверженность миру и настоящему национальному примирению после пережитых в прошлом конфликтов и гражданской войны.

"Этой амнистией воспользуются примерно 800 граждан, преследуемых или осужденных за преступления, связанные с послевыборным кризисом 2010 года, или за преступления, ставящие под угрозу нашу государственную безопасность", - сказал Уаттара.

На свободу выйдут около 300 человек, остальные 500 были ранее отпущены под залог или покинули страну. Судебное преследование им больше не грозит.

Среди амнистированных - бывшие члены правительства, а также экс-первая леди Кот-д'Ивуара Симона Гбагбо, отбывающая 20-летний тюремный срок. Вместе с супругом она была признана ответственной за вспышку насилия после выборов 2010 года. Она вылилась в кровавую гражданскую войну, жертвами которой стали около 3 тысяч человек. К вооружённому противостоянию привёл отказ президента Лорана Гбагбо признать победу Алассана Уаттары.

В результате совместной операции ООН и французских войск Гбагбо был отстранён от власти и арестован. Жена экс-президента обретёт свободу, но сам он останется под стражей в Гааге, где идёт процесс по его делу: Лоран Гбагбо обвиняется в преступлениях против человечности. Он стал первым бывшим главой государства, лично представшим перед Международным уголовным судом.