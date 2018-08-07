Бизнес в Иране: уйти или остаться?

В ночь с понедельника на вторник вновь вступили в силу санкции США против Ирана. Западные компании оказались перед дилеммой: уйти с иранского рынка или остаться? Многие решили не рисковать бизнес-интересами в США. Те же компании, у которых меньше связей с Соединенными Штатами, хотят сначала посмотреть, как будет развиваться ситуация.

Власти ЕС попытались успокоить местные компании. Во вторник Евросоюз ввел в действие блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана. Но позже Дональд Трамп еще раз подчеркнул, что "никто не сможет вести бизнес с США и Ираном одновременно".

Европейские компании по-разному отреагировали на решение главы Белого дома. Из нашего обзора вы узнаете, чего может лишиться Иран из-за американских санкций.

Промышленность

Немецкая компания Siemens заключила с Ираном газовую сделку. Но в мае глава концерна заявил, что они отказываются от планов вести бизнес в Исламской республике. На прошлой неделе в Siemens еще раз подчеркнули, что будут соблюдать американские санкции.

Французская компания Total сообщила, что не сможет дальше участвовать в газовом проекте "Южный Парс", если не получит специального разрешения от администрации Дональда Трампа. В прошлом году Национальная иранская нефтяная компания подписала контракт с Total. Доля французского гиганта в этом соглашении составила 50,1%. У китайской CNPC - 30%. Ранее в Иране заявили, что китайцы выкупят долю французов. "Total не может себе позволить подвергаться каким-либо вторичным санкциям, которые могут включать потерю долларового финансирования со стороны американских банков", - говорилось в заявлении французского гиганта.

Покинуть Иран решила и газовая компания Air Liquide. В официальном заявлении ее представители обратили внимание на то, что у предприятия "нет никаких капиталовложений в Исламской республике".

Железные дороги

Итальянская государственная железнодорожная компания Ferrovie dello Stato в 2017 году подписала договор на строительство высокоскоростной железной дороги между Кумом и Араком. Сейчас будущее этой сделки довольно туманно.

В 2016 году компания Siemens заключила контракт на модернизацию иранских железных дорог и на поставку деталей для 50 электродизельных локомотивов. Но, как и в случае с газовой сделкой, немцы решили, что будут соблюдать санкции США.

Автоконцерны

Французский автоконцерн PSA Group, производитель автомобилей Peugeot и Citroen, решил приостановить свою деятельность в Иране несмотря на то, что компания контролировала треть автомобильного рынка этой страны. Противоположное решение принял другой французский гигант - Renault. Эта компания хочет остаться в Иране, но при этом не ставя под угрозу собственные интересы.

Немецкий концерн Daimler заключил с Ираном контракт на поставку грузовиков Mercedes-Benz. Volkswagen в прошлом году заявил, что планирует вернуться на иранский рынок. Но компания активно развивает бизнес в США, так что она еще может передумать.

Авиастроители

Компания Airbus подписала контракт с иранскими авиалиниями на поставку 100 самолетов. Сумма сделки оценивалась в 10 миллиардов долларов. В итоге Исламская республика получила только три авиалайнера, поскольку Airbus объявил об уходе с иранского рынка. Но в целом, как считают эксперты, это не сильно скажется на показателях авиастроительного гиганта: у Airbus есть заказы на поставку еще 7000 самолетов.

За сутки до введения санкций Иран получил пять новых самолета от франко-итальянской компании ATR (до этого в Тегеране приземлились еще 8 лайнеров). Сумма сделки составила более 500 млн долларов. Все воздушные суда предназначены для региональных полетов на короткие дистанции.

Судоходные компании

О разрыве деловых связей с Ираном объявила датская компания морских перевозок A. P. Moller-Maersk. "С вводом американских санкций невозможно будет вести бизнес в Иране и в США одновременно, а все-таки с Соединенными Штатами у нас много деловых связей", - заявил глава компании Сорен Скоу.

Примеру датчан последовала и французская судоходная группа CMA CGM. О своем решении они объявили в прошлом месяце. "Из-за действий администрации Трампа мы решили прекратить нашу деятельность в Иране. Наши китайские конкуренты немного сомневаются, но, возможно, у них другие отношения с Трампом. А мы будем следовать правилам", - заявил глава компании Родольф Саад.

Банки

Решение покинуть Иран немецкие банки Helaba и DZ Bank озвучили сразу после того, как Трамп объявил о намерении восстановить санкции против Исламской республики.

Туризм

Авиакомпании British Airways и Lufthansa, которые лишь недавно запустили прямые рейсы в Тегеран, вероятно, будут вынуждены снова их отменить, иначе они могут лишиться возможности совершать трансатлантические перелеты.

Также от введения санкций могут пострадать французская сеть гостиниц AccorHotels, открывшая два отеля в аэропорту Тегерана в 2015 году, и испанская компания Melia Hotels International, два года назад заключившая контракт на управление пятизвездочной гостиницей в Иране.

Фармацевтические компании

Во французской фармацевтической группе Sanofi говорят, что пока они не будут уходить из Ирана. В компании считают, что еще слишком рано говорить о возможном влиянии санкций на их деятельность.