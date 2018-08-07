Жизнь на границе между Грузией и Южной Осетией

Восьмого августа будет 10 лет со дня начала вооруженного конфликта в Южной Осетии. Конфликт длился шесть дней, в течение которых были убиты 850 человек, более 190 000 были вынуждены покинуть свои дома.
К концу конфликта Россия оттеснила грузинские войска от непризнанной республики Южной Осетии и согласилась на отвод войск после заключения перемирия.
Споры о принадлежности Южной Осетии продолжаются до сих пор. В то время, как Россия признала независимость этой территории в августе 2008 года, западные страны считают создание границы между Южной Осетией и Грузией нарушением междунарожного права.
Взгляните на то, как сегодня живут на границе.
Пограничный знак на границе между Грузией и Южной Осетией.
Российская военная база на границе.
Местные жительницы идут вдоль забора на границе.
Осетинский флаг на границе.
Местный житель идет мимо знака "Республика Южная Осетия".
Члены Наблюдательной миссии ООН стоят рядом с забором на границе.