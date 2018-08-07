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Жизнь на границе между Грузией и Южной Осетией

Жизнь на границе между Грузией и Южной Осетией

Жизнь на границе между Грузией и Южной Осетией

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Восьмого августа будет 10 лет со дня начала вооруженного конфликта в Южной Осетии. Конфликт длился шесть дней, в течение которых были убиты 850 человек, более 190 000 были вынуждены покинуть свои дома.

К концу конфликта Россия оттеснила грузинские войска от непризнанной республики Южной Осетии и согласилась на отвод войск после заключения перемирия.

Споры о принадлежности Южной Осетии продолжаются до сих пор. В то время, как Россия признала независимость этой территории в августе 2008 года, западные страны считают создание границы между Южной Осетией и Грузией нарушением междунарожного права.

Взгляните на то, как сегодня живут на границе.

REUTERS/David Mdzinarishvili

Пограничный знак на границе между Грузией и Южной Осетией.

REUTERS/David Mdzinarishvili

Российская военная база на границе.

REUTERS/David Mdzinarishvili

Местные жительницы идут вдоль забора на границе.

REUTERS/David Mdzinarishvili

Осетинский флаг на границе.

REUTERS/David Mdzinarishvili

Местный житель идет мимо знака "Республика Южная Осетия".

REUTERS/David Mdzinarishvili

Члены Наблюдательной миссии ООН стоят рядом с забором на границе.

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