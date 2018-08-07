Искусственный заповедник для морских коньков

Три годя назад профессиональный водолаз, а в прошлом геофизик Василис Ментогианнис решил сделать все возможное для сохранения и увеличения поголовья этого представителя семейства игловых, который находится на грани вымирания из-за уничтожения человеком как самой рыбы, так и мест ее обитания.

В 2015-м Ментогианнис с командой дайверов-единомышленников создал искусственный заповедник, используя лабиринт из веревок, сетки и синтетических растений. С тех пор популяция морского конька возросла, но останавливаться на достигнутом не стоит: "Очевидно, что нельзя сидеть сложа руки, - говорит Ментогианнис. - Халкидики - маленький регион массового обитания коньков, и я уверен, что здесь можно добиться полного запрета рыбной ловли".

Вот уже три года команда Ментогианниса и приглашенные ученые ведут здесь исследования. Костас Кациулис, дайвер и ученый-любитель, начал заниматься заповедником из любопытства, но сегодня не мыслит своей жизни без регулярных погружений: "Это настолько уникальный биологческий феномен, что те, кто столкнулся нос к носу с морским коньком, становятся настоящими энтузиастами!"

В Греции к морским конькам всегда относились с особым трепетом: в древности верили, что они помогают перевозить души мертвых в подземный мир.