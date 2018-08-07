Около 40 человек пострадали на западе Германии в результате крупного пожара на железнодорожной станции города Зигбурга в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. По меньшей мере шестеро из них доставлены в больницу в критическом состоянии: они получили сильные ожоги.
ФРГ: пожар на железнодорожной станции
ФРГ: пожар на железнодорожной станции
Предполагается, что причиной возгорания стали искры, вылетевшие из-под колёс проходящего поезда. Они подожгли сухую траву вдоль железнодорожных путей. В последние дни в этом регионе стояла аномально жаркая засушливая погода. Было ветрено, и затушить пламя в зародыше пожарным не удалось.
Огонь перекинулся на восемь близлежащих домов, из-за чего в некоторых из них взорвались газовые баллоны. Местные власти призвали жителей закрыть окна, двери, а также системы вентиляции и кондиционирования воздуха.
Сотни людей эвакуированы. На месте происшествия работают около 500 пожарных и спасателей. Задействованы вертолёты и специальная техника. Железнодорожное сообщение между Кёльном и Франкфуртом было перекрыто, и поезда перенаправлялись через Бонн.