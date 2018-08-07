ФРГ: пожар на железнодорожной станции

Около 40 человек пострадали на западе Германии в результате крупного пожара на железнодорожной станции города Зигбурга в федеральной земле Северный Рейн-Вестфалия. По меньшей мере шестеро из них доставлены в больницу в критическом состоянии: они получили сильные ожоги.