Рекордно ранний урожай винограда

Пока одни немецкие фермеры проклинают палящее солнце за выжженные сельхозугодья, другие – благодарят за богатый урожай. В Германии из-за аномальной жары виноград созрел в рекордно короткие сроки. Местные виноделы пожинают плоды своих трудов с опережением графика на две, а то и три недели.

"Я вырос на винодельческой ферме. За прожитые мной 52 года я никогда не видел, чтобы урожай собирали в первую неделю августа. Виноград с виду качественный. Но последующие недели будут решающими. Всё зависит от того, польёт ли дождь, будет ли такой же сильной жара, и солнце – палящим", - объясняет местный фермер Матиас Вольф.

Официально сбор урожая начался 6 августа в ряде винодельческих регионов, таких как Рейнгессен и Лёрцвайлер. Тёплые дни здесь настали уже в апреле, потому цветение лозы началось раньше обычного.

"76-ой год был очень жарким, засушливым. Это было 40 лет назад. Поэтому я не согласен с тем, что такая погода наблюдается всё чаще и чаще. Не исключено, что в следующем году лето будет дождливым и прохладным", - говорит Инго Штейц, глава Ассоциации виноделов

Из этого винограда произведут молодое вино федервайсер, игристый зект. До созревания остальных сортов придется подождать. Но отсутствие влаги может лишить виноделов следующей партии обильного урожая. Теперь они надеются, что жаркую погоду хотя бы немного