В Германии осуждены педофилы, продавшие 10-летнего сына по интернету. Земельный суд немецкого города Фрайбург приговорил 39-летнюю женщину и ее 48-летнего сожителя, ранее уже осужденного за педофилию, к 12 с половиной и 12 годам заключения соответственно.
Педофилы продавали ребенка по интернету
Педофилы продавали ребенка по интернету
Преступники в течении нескольких лет сами издевались над ребенком, а также продавали его в теневом сегменте интернета другим мужчинам, в том числе иностранцам. По этому делу гражданин Испании осужден на десять лет тюрьмы.
При этом выяснилось, что социальные службы проигнорировали заявления школы, в которой учился мальчик. Также нобходимо понять, почему ранее осужденный педофил жил вместе с ребенком. С этой ситуацией разбирается специальная рабочая группа.
Между тем на прошлой неделе в городе Лимбург открылся судебный процесс в отношении четверых мужчин, обвиняемых в создании одного из крупнейших сайтов для педофилов, на котором распространялась детская порнография и устраивались встречи для сексуального насилия над детьми.