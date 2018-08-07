МИД Польши: "действия Москвы несут в себе угрозу"

Траурная церемония, посвященная десятилетней годовщине военного конфликта вокруг самопровозглашенной республики Южная Осетия, состоялась вблизи Тбилиси на военном кладбище "Мухатгверди". В мероприятиях приняли участие главы МИД Польши, Литвы и Латвии, а также вице-премьер Украины. Они побывали на границе с Южной Осетией и посмотрели в бинокли на российскую военную базу "Ахмаджи".
В совместном заявлении лидеры этих стран призвали Россию вывести войска и пересмотреть свое решение о признании независимости Южной Осетии.
Глава МИД Польши Яцек Чапутович заявил: "России продолжает вести агрессивную политику в регионе. Мы пока не видим желание Кремля урегулировать начатые им конфликты. Сегодня действия Москвы несут в себе угрозу послевоенной безопасности и политическому устройству в Европе".
В свою очередь премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью газете "Коммерсант" заявил, возможное присоединение Грузии к НАТО может спровоцировать новый конфликт. Он назвал намерения Североатлантического альянса "абсолютно безответственной позицией".