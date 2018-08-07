Cпецоперация в аэропорту Франкфурта-на Майне завершена, сообщается на официальной странице федеральной полиции в Twitter'e через два часа после ее начала.
Аэропорт Франкфурта открылся после эвакуации
Аэропорт Франкфурта открылся после эвакуации
В эвакуированные зоны терминала 1 снова открыт доступ, посадка пассажиров на рейсы возобновилась. Полиция поблагодарила путешествующих и сотрудников аэропорта за "понимание и дисциплинированное поведение".
Ранее стало известно, что один из терминалов крупнейшего в Германии аэропорта частично эвакуирован, "в зоне А терминала 1 аэропорта Франкфурта идет полицейская спецоперация, посадка пассажиров приостановлена.
Телеканал N-TV со ссылкой на собственные источники сообщил, что пункт досмотра без разрешения миновал пассажир с ребенком. По мнению журналистов, "скорее всего речь идет о неосмотрительности".
На прошлой неделе аналогичная ситуация произошла в аэропорту Мюнхена: в баварской столице были отменены 200 рейсов из-за того, что в зону безопасности в обход контроля смогла пройти пассажирка.