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Франция

Уровень озона во Франции поднялся из-за жары

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Уровень озона во Франции поднялся из-за жары

Уровень озона во Франции поднялся из-за жары
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REUTERS
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В 67 регионах Франции из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. Французское правительство обеспокоено тем, что высокие температуры могут увеличить загрязнение воздуха. Для профилактики были введены скоростные ограничения на нескольких крупных магистралях и ограничен въезд некоторых типов автомобилей в Париж, Лион и Страсбург.

По информации французской национальной платформы по прогнозированию качества воздуха, в нескольких регионах уровень атмосферного загрязнения превышает максимально рекомендованный в 180 мг/м3.

Prev'Air
Загрязнение воздуха во Франции, 7 августа 2018 г.Prev'Air

Недавние исследования британского фонда British Heart Foundation показали, что даже временное нахождение в загрязненном воздухе может иметь последствия для сердца и легких.

"Исследование @TheBFH показывает, что частички загрязненного воздуха могут перемещаться из легких в кровь и скапливаться в сосудах. Даже очень краткое нахождение в загрязненном воздухе может иметь длительные последствия для вашего сердца и кровообращения."

Улучшения качества воздуха может быть под угрозой

По мнению французских экологов, усилия государства, направленные на сокращение выбросов выхлопных газов в атмосферу за последние 15 лет, уменьшили интенсивность и частоту всплесков озона.

"Но ситуация продолжает вызывать беспокойство, - считает глава департамента атмосферного прогнозирования и картографии французского Национального института по изучению промышленного загрязнения окружающей среды и связанных с ним рисков Огустин Колетт, - поскольку только 4% европейских станций соответствуют стандартам Европейского агентства по окружающей среде." По его мнению, повышение уровня загрязнения воздуха из-за жары - напоминание о том, что в ситуации с улучшением воздуха возможен откат назад.

Как насчет других европейских стран?

По всей Европе прогнозируется ухудшения качества воздуха под воздействием высоких температур.

Copernicus
Уровень озона в Европе 6 августа 2018 г.Copernicus

Почему загрязнение воздуха повышается во время жары?

Мы все знаем о загрязнении, вызванном выбросами выхлопных газов, например, оксида азота, который производят автомобили и заводы. Но это лишь часть проблемы. Некоторые загрязнители, например, приземный озон - это вторичные частицы, сформированные в результате химических реакций. Такие реакции катализируются при высоких температурах.

Почему озон опасен?

В верхних слоях атмосферы озон защищает Землю от опасных ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому озоновые дыры вызывают беспокойство. Ближе к земле озон превращается в загрязнитель, который может вызвать сокращение мышц легких, что опасно, например, для страдающих астмой, а также пожилых людей и детей. Кроме того, это повышает риск получения легочной инфекции.