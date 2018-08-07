В 67 регионах Франции из-за жары объявлен оранжевый уровень опасности. Французское правительство обеспокоено тем, что высокие температуры могут увеличить загрязнение воздуха. Для профилактики были введены скоростные ограничения на нескольких крупных магистралях и ограничен въезд некоторых типов автомобилей в Париж, Лион и Страсбург.
Уровень озона во Франции поднялся из-за жары
Уровень озона во Франции поднялся из-за жары
По информации французской национальной платформы по прогнозированию качества воздуха, в нескольких регионах уровень атмосферного загрязнения превышает максимально рекомендованный в 180 мг/м3.
Недавние исследования британского фонда British Heart Foundation показали, что даже временное нахождение в загрязненном воздухе может иметь последствия для сердца и легких.
Улучшения качества воздуха может быть под угрозой
По мнению французских экологов, усилия государства, направленные на сокращение выбросов выхлопных газов в атмосферу за последние 15 лет, уменьшили интенсивность и частоту всплесков озона.
"Но ситуация продолжает вызывать беспокойство, - считает глава департамента атмосферного прогнозирования и картографии французского Национального института по изучению промышленного загрязнения окружающей среды и связанных с ним рисков Огустин Колетт, - поскольку только 4% европейских станций соответствуют стандартам Европейского агентства по окружающей среде." По его мнению, повышение уровня загрязнения воздуха из-за жары - напоминание о том, что в ситуации с улучшением воздуха возможен откат назад.
Как насчет других европейских стран?
По всей Европе прогнозируется ухудшения качества воздуха под воздействием высоких температур.
Почему загрязнение воздуха повышается во время жары?
Мы все знаем о загрязнении, вызванном выбросами выхлопных газов, например, оксида азота, который производят автомобили и заводы. Но это лишь часть проблемы. Некоторые загрязнители, например, приземный озон - это вторичные частицы, сформированные в результате химических реакций. Такие реакции катализируются при высоких температурах.
Почему озон опасен?
В верхних слоях атмосферы озон защищает Землю от опасных ультрафиолетовых лучей. Именно поэтому озоновые дыры вызывают беспокойство. Ближе к земле озон превращается в загрязнитель, который может вызвать сокращение мышц легких, что опасно, например, для страдающих астмой, а также пожилых людей и детей. Кроме того, это повышает риск получения легочной инфекции.