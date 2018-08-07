Площадь лесного пожара, бушующего на севере Калифорнии, превысила 114 тысяч 850 гектаров - он стал крупнейшим в современной истории этого американского штата. За неделю огонь охватил значительную территорию в округах Лейк и Мендосино. Пламя уничтожило более 70 жилых домов и угрожает 11 тысячам зданий. Пожар удалось локализовать лишь на 30%.
Крупнейший пожар в истории Калифорнии
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Крупнейший пожар в истории Калифорнии
До этого самым крупным по площади в Калифорнии считался пожар, возникший в округе Вентура 4 декабря прошлого года и получивший название "Томас". Его максимальная площадь составила 114 тысяч 78 гектаров. Тогда жертвами стихии стали два человека, более тысячи домов были уничтожены. Ущерб, нанесенный "Томасом", по оценкам властей, составил около 150 млн долларов.
В настоящее время в Калифорнии бушуют более десятка лесных пожаров разной площади. Всего из зон, охваченных стихией, эвакуированы несколько десятков тысяч человек.