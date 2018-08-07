Экспедиционное судно Амундсена вернулось домой

Экспедиционное судно Руаля Амундсена и Оскара Вистинга, на котором они прошли через Северо-Восточный проход и дрейфовали в Восточно-Сибирском море, вернулось в родную Норвегию.

В понедельник "Мод", названная в честь королевы Норвегии Мод Уэльской, пришвартовалась в порту Бергена: "Когда мы увидели береговую линию, это было особое чувство, - говорит руководитель проекта "Мод возвращается домой" Ян Вангаард. - Ну а когда проплыли между островами, воспроизводя курс шхуны 100 лет спустя (ведь она отплыла из Бергена в июле 1918-го), то испытали непередаваемые ощущения!"

Отправившаяся 100 лет назад в Арктику, трехмачтовая шхуна затонула в 1930 году у северных берегов Канады и лишь в 2016-м была поднята на поверхность. На то, чтобы пересечь Северную Атлантику, ей понадобилось чуть больше месяца. По замыслу норвежских властей, экспедиционное судно Амундсена будет отреставрировано и станет частью постоянной экспозиции.

Амундсена называли "Наполеоном северных широт". Он стал первым человеком, достигшим Южного полюса, первым (совместно с Оскаром Вистингом), побывавшим на обоих географических полюсах планеты, и первым, кто завершил кругосветное путешествие за Полярным кругом.