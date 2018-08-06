Задержания после покушения

В Венесуэле задержаны шесть человек, подозреваемых в попытке убийства президента страны Николаса Мадуро. Об этом сообщил в воскресенье глава МВД. Кроме того, по данным Национального профсоюза работников прессы, после инцидента были задержаны более 10 сотрудников СМИ.

Покушение на Мадуро было совершено в момент, когда он выступал в Каракасе на церемонии в честь 81-й годовщины создания Национальной боливарианской гвардии. Беспилотники были обезврежены, но семеро сотрудников силовых структур получили ранения.

Как рассказал министр внутренних дел Венесуэлы, всего с прилегающих улиц были запущены два радиоуправляемых дрона, каждый из которых нес по килограмму взрывчатки С4. Первый дрон облетал трибуну, на которой находился президент, но его удалось обезвредить. Второй беспилотник врезался в здание неподалеку от проспекта Боливара, где проходило праздничное мероприятие. По словам министра, "дроны были способны нанести ощутимый урон в радиусе 50 метров" и убить сотни людей, присутствовавших на церемонии.

Ответственность за покушение взяла на себя подпольная вооруженная группировка "Фланелевые солдаты", созданная в 2014 году и связанная с мятежным полицейским Оскаром Пересом, который был ликвидирован в ходе спецоперации в январе 2018 года. Боевики отметили, что беспилотники были сбиты снайперами, и лишь это помешало им выполнить задуманное. Тем не менее акция продемонстрировала, насколько уязвим президент Венесуэлы. Мятежники уверяют, что намерены продолжать "охотиться" на него.

Сам Мадуро возложил ответственность за нападение на правую оппозицию и президента Колумбии Хуана Мануэля Сантоса. Кроме того, он сообщил, что часть из тех, кто планировал убить его, проживают в США.