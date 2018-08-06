"Покушение на Мадуро - версия без доказательств"

Взрыв в Каракасе - это действительно неудавшаяся попытка покушения на президента Венесуэлы или инсценировка? Этим вопросом озабочены СМИ и вся мировая общественность.

Мнение эксперта.

Кристина Хинер, Euronews:

"Оппозиция сомневается, что это было покушение. Можно ли считать правдивой версию о том, что на президента действительно пытались напасть?

Рауль Галлегос, аналитик по Венесуэле в Control Risks:

"Нет, нельзя принимать сказанное за чистую монету. Реальность в Венесуэле гораздо сложнее. Тому подтверждения мы видим на протяжении многих лет. Особенно явно это проявлялось при Чависе. Он, как и Мадуро, не единожды обвинял колумбийских и не только политиков в том, что те пытались его убить, не имея каких-либо доказательств. До сих пор их не представили. Поэтому версия покушения на жизнь президента выглядит сомнительной".

Кристина Хинер, Euronews:

"Какие меры может принять Николас Мадуро после предполагаемой атаки при помощи беспилотников? Какие последствия это может иметь для политического процесса в Венесуэле?"

Рауль Галлегос, аналитик по Венесуэле:

"Предпринимаемые им шаги, судя по прошлому опыту, приведут к эскалации напряжённости. Власти действуют агрессивно, арестовывают тех, кого считают врагами, проводят зачистки особенно в силовых структурах, в органах госбезопасности, в оппозиции, во всех противоборствующих группах, в рядах «чавистов». При Мадуро диссидентское движение только набирает обороты".

Кристина Хинер, Euronews:

"Относятся ли те шесть человек, которые были арестованы, к какой-либо военной структуре?"

Рауль Галлегос, аналитик по Венесуэле:

"Мы должны знать, кто они. В последние шесть месяцев правительство активно проводило задержания военнослужащих, которые всего-навсего выражали недовольство политикой президента".