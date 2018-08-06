"Встреча с юристом из РФ была законной"

Дональд Трамп-младший действительно встречался с российским юристом. Президент США впервые дал развёрнутый комментарий по этому поводу, подтвердив, что его сын проводил переговоры с адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году для сбора сведений о Хиллари Клинтон.
При этом, глава Белого дома отметил, что факт встречи не противоречит закону, и для большой политики это привычная практика.
"Это была встреча с целью получить информацию о противнике, абсолютно законная. Подобные мероприятия в политике проводятся постоянно. Встреча ни к чему не привела. И я о ней ничего не знал!", - написал он в своём микроблоге.
"В каком случае это действие могло быть неправомерным? То есть вопрос в том, может ли встреча такого рода являться нарушением. В данной ситуации – я говорю об этом уже больше года – нужно смотреть, какие конкретно законы, правила, положения устава могли быть нарушены", - прокомментировал Джей Секулов, адвокат президента США.
Контакты Трампа-младшего с Весельницкой – один из ключевых пунктов расследования предполагаемого российского вмешательства в президентские выборы в США.
Дело ведёт спецпрокурор Роберт Мюллер, который намеревался допросить главу Белого дома. Его адвокаты заявили: любые попытки заставить Трампа давать показания лично, будут опротестованы во всех возможных судебных инстанциях.