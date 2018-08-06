"Встреча с юристом из РФ была законной"

Дональд Трамп-младший действительно встречался с российским юристом. Президент США впервые дал развёрнутый комментарий по этому поводу, подтвердив, что его сын проводил переговоры с адвокатом Натальей Весельницкой в 2016 году для сбора сведений о Хиллари Клинтон.

При этом, глава Белого дома отметил, что факт встречи не противоречит закону, и для большой политики это привычная практика.