Южный Судан: шаги к миру

"Окончательное" мирное соглашение заключили стороны конфликта в Южном Судане. Документ, предусматривающий полное прекращение огня и разделение власти в стране, был подписан президентом и лидером повстанцев в столице Судана Хартуме.

Договор призван положить конец гражданской воне, которая сотрясает страну вот уже пять лет.