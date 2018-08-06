Шахдаг - обязательная для посещения горная вершина Азербайджана, откуда открывается захватывающий вид. Расположенный в восточной части Большого Кавказа, Шахдаг в буквальном переводе означает "царь-гора" и предлагает самые разнообразные возможности для отдыха и спорта. Пешком, на велосипеде, на параплане, на лыжах - выбирайте сезон и отправляйтесь на встречу с природой. По преданию, именно здесь, на 4-тысячной высоте встречаются Восток и Запад...
Азербайджанский Шахдаг: тайны "царь-горы"
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Азербайджанский Шахдаг: тайны "царь-горы"
Рустам Наджафов, директор курорта "Шахдаг": "Туристы могут насладиться видом на Кавказские горы. Здесь, на Шахдаге, мы предлагаем развлекательные мероприятия круглый год. Зимой вы оцените качество катания на наших склонах. Да, туристы могут прекрасно провести у нас время".
На курорт Шахдаг легко добраться из Баку: 200 километров - и вы уже на вершине "царь-горы".