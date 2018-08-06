Азербайджанский Шахдаг: тайны "царь-горы"

Шахдаг - обязательная для посещения горная вершина Азербайджана, откуда открывается захватывающий вид. Расположенный в восточной части Большого Кавказа, Шахдаг в буквальном переводе означает "царь-гора" и предлагает самые разнообразные возможности для отдыха и спорта. Пешком, на велосипеде, на параплане, на лыжах - выбирайте сезон и отправляйтесь на встречу с природой. По преданию, именно здесь, на 4-тысячной высоте встречаются Восток и Запад...