Саудовская Аравия замораживает все торговые и финансовые операции с Канадой. Таков ответ на "открытое вмешательство во внутренние дела королевства", - говорится в заявлении МИД.
Эр-Рияд ополчился на Оттаву
Эр-Рияд ополчился на Оттаву
Кроме того, ведомство дало сутки канадскому послу на то, чтобы покинуть страну, и отозвало своего диппредставителя из Оттавы.
Недовольство Эр-Рияда вызвало то, что накануне канадские власти потребовали немедленного освобождения арестованных гражданских активистов. В их числе - известная правозащитница Самар Бадави, ведущая активную борьбу с дискриминацией женщин.
За последний месяц в стране были задержаны по меньшей мере десять активисток. Некоторых обвиняют в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности и в сговоре с враждебными королевству странами. Своё беспокойство за их судьбы высказывали лично глава правительства и министр иностранных дел Канады. Принятые Эр-Риядом меры они пока не комментировали.