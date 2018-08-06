10 лет: ни войны, ни мира

Десять лет назад между Россией и Грузией вспыхнула война. За шесть дней конфликта погибли сотни человек. И десятки тысяч были вынуждены бежать из зоны боевых действий.

Практически в одночасье жизнь этих людей перевернулась с ног на голову. Вчерашние соседи оказались разнесены по разные стороны колючей проволоки на границе между Абхазией, Южной Осетией и Грузией.

Спустя 10 лет вопрос беженцев по-прежнему не решен. Как, например, в этой деревне Церовани, где после войны был построен поселок для вынужденных переселенцев-грузин из Южной Осетии. В Церовани по-прежнему проживают около 2000 семей беженцев.

"Я бы очень хотел, чтобы грузины и осетины жили как раньше, до войны, чтобы они помирились. У меня много родственников живет в Южной Осетии, шурин, свояченица, близкие друзья", - говорит местный житель Геннадий Заридзе.

Действующий президент Грузии Георгий Маргвелашвили заявляет, что он неоднократно просил западных партнеров оказать давление на Кремль с тем, чтобы потерянные в результате войны территории могли быть возвращены в состав грузинского государства. Однако надежда на это крайне мала, отмечают наблюдатели.

Российско-грузинская война оставила глубокие раны в отношениях между двумя странами. При этом буквально за день до 10-й годовщины начала военных действий премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что активно обсуждаемое в настоящее время вступление Грузии в НАТО спровоцирует новый конфликт.

"Это (вступление Грузии в НАТО - прим.ред.) может спровоцировать страшный конфликт, непонятно, зачем это надо", - сказал Медведев в интервью радиостанции "Коммерсант ФМ".

С конца 1990-х годов Грузия сотрудничает с НАТО. В ноябре 2002 года президент Эдуард Шеварднадзе на саммите в Праге заявил о желании республики стать членом НАТО. Это стремление подтвердил и следующий президент Михаил Саакашвили.

Новое правительство, пришедшее к власти после победы коалиции "Грузинская мечта" в октябре 2012 года, продолжило курс на интеграцию в НАТО, назвав в то же время "важнейшей задачей поэтапную нормализацию отношений с РФ не в ущерб территориальной целостности Грузии".

В 2015 и 2016 годах Тбилиси посещал генсек альянса Йенс Столтенберг и заверял, что "Грузия станет членом НАТО", отмечая при этом, что "не может назвать точных сроков".