Девушке из Барнаула грозит шесть лет тюрьмы за картинки "ВКонтакте"

Суд Барнаула приступил к рассмотрению дела Марии Мотузной, обвиняемой в экстремизме и оскорблении чувств верующих. Поводом для обвинения стали мемы, которые Мария сохранила на своей страничке "ВКонтакте" несколько лет назад. Девушке грозит до шести лет тюрьмы.

По словам защитника девушки Алексея Бушмакова, шансов на оправдательный приговор практически нет: "Я, честно, не надеюсь на оправдательный приговор, - сообщил Бушмаков после окончания заседания. - Надо быть здравомыслящим человеком, не надо рассчитывать на чудо."

"Всем привет, меня зовут Маша, мне 23 года и я – экстремистка"

Дело Мотузной стало известно после того, как девушка рассказала в "Твиттере" о том, как в мае к ней пришли оперативники с обыском.

"Всем привет, меня зовут Маша, мне 23 года и я – экстремистка", - начала она свой рассказ, делясь деталями обыска, после которого Мотузную отвезли в следственный комитет. Там ей показывали изображения, которые она сохраняла на своей старой страничке "ВКонтакте", и, по ее словам, заставили подписать признательную. "Мне стали говорить, что, сохраняя картинки, я оскорбляла людей, что я должна признаться ."

"Сначала мне это показалось шуткой, - сказала Мотузная в интервью "Евроньюс". - Но потом мне стало страшно, и я подписала признательную." После подписания признательной дело передали в суд.

Девушка надеется, что в суде ей удастся доказать, что никакого мотива у сохраненных картинок не было: "Так делают большинство пользователей: увидев понравившуюся картинку, они сохраняют ее себе, чтобы друзья увидели, посмеялись. Это просто сохраненная картинка, не более того."

Уголовное дело за картинки "ВКонтакте"

Помимо дела Мотузной в Барнауле известно еще о двух делах, связанных с разжиганием вражды и ненависти и оскорблением чувств верующих в сохраненных "ВКонтакте" картинках. На прошлой неделе правоохранительные органы завели уголовное дело в отношении 38-летнего местного жителя Андрея Шашерина. В деле фигурируют шесть изображений, среди которых известный мем на патриарха Кирилла, в котором человек, похожий на Иисуса Христа, спрашивает у патриарха, который час. Мем отсылает к скандалу 2012 года, когда пользователи интернета заметили на запястье патриарха часы Breguet за 30 тысяч долларов.

Даниил Маркин/ VK

Еще одной жертвой барнаульских следственных органов стал 19-летний Даниил Маркин. Как и в случае с Марией Мотузной, поводом для дела послужили заявления об оскорблении их чувств от двух студенток алтайского филиала Российской академии народного хозяйства, с которыми ни Мотузная, ни Маркин не были знакомы.

История Маркина повторяет историю Мотузной: к юноше пришли с обыском, изъяли личную технику и отвезли в следственный комитет: "Мне показали картинки 2016 года, о которых я давно забыл. Сперва я думал, что произошло что-то еще, что-то более серьезное. Но это оказалось все."

Следствие длилось девять месяцев, следователи опросили более тридцати человек, устанавливая круг общения Маркина: "Поскольку у меня очень много друзей "ВКонтакте", они часто брали людей, которых я видел один раз в жизни лет пять назад."

Среди опрошенных были и две студентки, которые написали заявление на Маркина. По его словам, во время допроса они путались в даче показаний.

"Я не чувствую себя в безопасности"

Несмотря на то, что шансы на оправдательный приговор невелики, защитники Мотузной надеются, что удастся перевести дело из уголовного в административное правонарушение. Сама девушка говорит, что не чувствует себя в безопасности: "В безопасности себя не чувствую не только в интернете, но и в целом. Из-за этого дела нынешний строй вызывает во мне еще большее отторжение. Потому что я искренне считаю, что это несправедливо абсолютно".

Следующее слушание по делу Мотузной назначено на 15 августа.