Десятки зрителей собрались в этом живописном месте, чтобы посмотреть на захватывающее соревнование - прыжки в воду со скал.
Прыжки в воду со скал
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Прыжки в воду со скал
В Швейцарии на озере Люцерн проходит очередной этап международного чемпионата по клифф-дайвингу. Это четвёртая остановка мировой серии.
В этот раз первое место среди мужчин занял шестикратный чемпион экстремальных соревнований британец Гарри Хант.
Среди женщин победила мать троих детей из Канады Лизанн Ричард. Она пропустила прошлый сезон из-за травмы шеи.
Следующий этап мужских прыжков пройдёт 25 августа в Копенгагене, а женщины будут соревноваться в Боснии 8 сентября.