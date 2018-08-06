В Испании растет число жертв аномальных температур. За неделю здесь погибли 6 человек.
Жара в Испании: число жертв растёт
Жара в Испании: число жертв растёт
В минувшие выходные практически на территории всего пиренейского королевства установилась знойная погода.
"Я думаю, что было более 26 градусов. Я вынуждена оставлять включенным кондиционер всю ночь. Сегодня я задыхаюсь, я не могу дышать из-за такой жары", - говорит местная жительница.
В населенных пунктах, где столбик термометра превысил отметку в 40 градусов, государственное метеорологическое агентство поняло уровень опасности до самого высокого - "красного".
Причина аномальной жары - потоки горячего воздуха, пришедшие на прошлой неделе в Европу с африканского континента.
По прогнозам синоптиков в ближайшие дни температура в Испании немного снизится из-за ветров с атлантического океана, но все же будет держаться в районе 40 градусов.
В некоторые части королевства атлантические ветра принесут дожди с градом.