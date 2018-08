Редфорд уходит из кино

По словам Редфорда, его последняя роль в кино - вор в криминальной драме "Старик и ружьё" (The Old Man & the Gun) режиссера Дэвида Лоури. Этот фильм должен выйти на экраны в США в сентябре.

В интервью он заявил следующее:

"Никогда не говори "никогда", но для себя я принял достаточно твердое решение уйти из актерской профессии и готовиться к пенсии, ведь сниматься я начал в 21 год"

В то же время актер не исключает, что вновь может попробовать себя в качестве режиссера. На вопрос о возможных новых режиссерских проектах он заявил: "Что ж, посмотрим".

Ведь в 1981 году Редфорд получил премию "Оскар" именно как режиссер за картину "Обыкновенные люди" (Ordinary People), которая также получила "Оскара" в главной категории "Лучшая картина".А в 2002 году ему был вручен второй - за выдающиеся заслуги в кинематографе.

На его счету более 70 картин и 10 в качестве режиссера.