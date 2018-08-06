По меньшей мере один человек погиб и 55 ранены в результате взрыва автоцистерны и других машин на шоссе близ Болоньи. Об этом сообщило агентство Рейтер.
Взрыв близ аэропорта Болоньи, есть жертвы и раненые
Взрыв близ аэропорта Болоньи, есть жертвы и раненые
Новостной канал Rai News 24 отмечает, что взрыв привел к обрушению участка эстакады, на котором произошел инцидент, а также к воспламенению и последующим взрывам автомобилей на нем.
По данным СМИ, к взрыву привело столкновение автоцистерны с грузовиком, перевозившим автомобили, на автостраде рядом с аэропортом Болоньи. По предварительной информации, взорвались и загорелись химикаты, которые перевозила автоцистерна.
При этом из-за взрыва на трассе произошло множество ДТП.
Огонь перекинулся на автосалон, расположенный у дороги рядом с местом происшествия. В результате загорелись автомобили на стоянке. Некоторые из них также взорвались после возгорания горючего в баках.
Близлежащие дороги перекрыты. На место ЧП прибыли полицейские, скорая помощь и пожарные. Местные правоохранители на странице в Twitter подтвердили, что произошел "взрыв, который вызвал пожар".
Администрация аэропорта сообщила в Twitter, что взрыв не отразился на работе воздушной гавани, самолеты отбывают и прибывают по расписанию.