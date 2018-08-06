Министерство обороны Израиля интенсивно возводит морское заградительное сооружение на границе с сектором Газа. Видео опубликовал глава ведомства Авигдор Либерман.
Израиль строит подводную стену
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Израиль строит подводную стену
По информации израильских СМИ, барьер в Средиземном море длиной 200, шириной - 50, и высотой - 6 метров в подводной части укреплен колючей проволокой.
Такая мера стала для Израиля вынужденной в условиях обострившегося конфликта на границе с сектором Газа.
По словам Либермана, барьер лишит группировку ХАМАС стратегической возможности пробираться на территорию Израиля морем, "в развитие которой вложил огромные средства".