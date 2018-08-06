Жара угрожает бездомным

Изнурительная жара продолжает испытывать на прочность Европу. В Париже опустели мостовые и тротуары. Здесь остались только те, кому некуда идти, те, кто живет прямо на улице. По данным неправительственных организаций, только в Париже бездомных около 3000.

Мюриэль, бездомная:

"Я стараюсь побольше быть в тени, очень жарко. Особенно тяжело в выходные, потому что нам совсем некуда пойти, центры по приему бездомных не работают, и мы остаемся целый день на улице".

Ибрахим, бездомный:

"Мы просто медленно умираем. С виду этого не скажешь, но нам очень тяжело в жаркую погоду. Я живу на улице с 2004 года, у меня есть жена, дети, мы все живем на улице". Конечно, со стороны покажется, что мы еще ничего, живы, а на самом деле все очень плохо".

Ассоциации, волонтеры, добровольцы - первые, кто стараются помочь бездомным в это жаркое время.

"Идея в том, чтобы у каждого было немного денег: 3-4 евро. Мы проходим по улицам, ищем бездомных, затем идем в магазин и покупаем воду и раздаём её. Мы наблюдаем невероятный отклик со стороны населения, даже таксисты загружают воду в машины и затем, когда ездят по Парижу, раздают ее бездомным, общаются с ними", - говорит одна из волонтеров.

Накануне молодые люди разместили сообщение в социальной сети и пригласили всех желающих к ним присоединиться.

Андрей Вайтович, Euronews:

"Сейчас мы следуем за группой волонтеров, которых я нашел в Твиттере. Они собираются раздать воду бездомным на улицах Парижа".

В 2003 во Франции сильная жара стала причиной смерти более 19 000 человек. Французские власти уверяют, что сейчас, несмотря на такую же жару, у них все под контролем.

Анн Суирис, заместитель мэра Парижа по вопросам здравоохранения:

"Если зимой самое сложное время суток - ночь, то в летнее время – это день. Сильная жара создает серьезную проблему для тех, кто живет на улице. Важно – открыть места, где люди могли бы скрыться от зноя днем, именно это мы и делаем. Наша цель не в том, чтобы предоставить ночлег бездомным, а утром позволить им уйти, а в том, чтобы помочь им найти постоянное место жительства. Конечно, того, что мы делаем недостаточно. Я не могу вам сказать, что все прекрасно: в Париже есть бездомные, поверните голову, и вы их увидите. Это проблема нашего общества, которая требует решения".

Андрей Вайтович, Euronews:

"Власти Парижа говорят, что существует соответствующее положение и что они извлекли урок из смертельной жары 2003 года, но те, кто живет на улицах Парижа, желают одного - чтобы в будущем у каждого из них было достойное жилье".