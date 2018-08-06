"Мир без ядерного оружия" - такие призывы звучали в японском городе Хиросима.
В память о жертвах Хиросимы
В память о жертвах Хиросимы
Здесь в понедельник вспомнили жертв американской атомной бомбардировки 1945 года, унесшей десятки тысяч жизней.
Минута молчания была объявлена по всей стране в тот момент, когда 73 года назад над Хиросимой разорвалась бомба, а в Парке мира прошла церемония, в которой приняли участие представители 85 стран и Евросоюза.
Премьер-министр Японии Синдзо Абэ:
"Япония, как единственная страна, которая перенесла атомную бомбардировку в военное время, должна неустанно стремиться к миру без ядерного оружия".
Премьер-министр также высказал мнение, что Япония должна выступать посредником в диалоге между ядерными и неядерными державами, а мэр города Кадзуми Мацуи напомнил, что сегодня в мире остается еще более 14 тыс. ядерных боеголовок.
"Каждый раз, когда я возвращаюсь к памятнику жертвам атомной бомбардировки, я вспоминаю, что 73 года назад сюда упала атомная бомба, и я буду помнить об этом всегда", - говорит японец.
По разным оценкам, во время взрыва в Хиросиме погибли от 70 до 100 тыс. человек, а общее число жертв трагедии превысило 314 тыс.