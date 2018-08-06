Вашингтон начал первый этап восстановления санкций против Тегерана, отменённых в 2016 году назад после заключения сделки по иранской ядерной программе. Начиная со вторника вновь вступают в силу ограничения на продажу Ирану долларов, на торговлю с ним золотом и другими металлами, а также на операции с иранским госдолгом и национальной валютой. Затронут санкции и автомобилестроительный сектор Исламской республики.
Роухани о санкциях: "Америка пожалеет"
Роухани о санкциях: "Америка пожалеет"
Президент Ирана Хасан Роухани в понедельник заявил, что "Америка будет сожалеть" о предпринятых шагах. Он пообещал доказать, что, несмотря на санкции, его страна держит слово и выполняет международные обязательства.
"Трамп и его администрация отвергли переговоры и свернули с пути дипломатии. Их действия направлены против иранского народа, против национальных интересов нашей страны. Тогда как Иран готов к дипломатическим решениям вопросов, к честному процессу", - сказал Роухани.
О выходе из ядерной сделки с Ираном и намерении не только вернуть санкции против Исламской республики, но и ввести новые, президент США Дональд Трамп объявил в мае. При этом он утверждает, что готов заключить новое соглашение, но на своих условиях. На прошлой неделе Трамп заявил, что сохраняет готовность встретиться с президентом Ирана, чтобы обсудить такую сделку. Роухани на это ответил, что после восстановления санкция смысла в такой встрече не видит.
Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) , предусматривающий заморозку иранской ядерной программы в обмен на снятие санкций, Иран и шестерка посредников (США, Франция, Великобритания, Китай, РФ и Германия) подписали 14 июля 2015 года после 13-летних переговоров.