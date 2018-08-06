Роухани о санкциях: "Америка пожалеет"

Вашингтон начал первый этап восстановления санкций против Тегерана, отменённых в 2016 году назад после заключения сделки по иранской ядерной программе. Начиная со вторника вновь вступают в силу ограничения на продажу Ирану долларов, на торговлю с ним золотом и другими металлами, а также на операции с иранским госдолгом и национальной валютой. Затронут санкции и автомобилестроительный сектор Исламской республики.