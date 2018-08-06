Трагедия острова Ломбок

10 тысяч человек были эвакуированы с индонезийского острова Ломбок после разрушительного землетрясения силой 6,9 баллов, ещё сотни людей ждут на берегу. Около 1200 тысяч туристов вывозят и с небольших островов архипелага Гили.

Жертвами стихии стали более 90 человек, но в некоторые труднодоступные и районы острова Ломбок спасатели пока не смогли проникнуть, не разобраны ещё и руины, а значит число погибших ещё может возрасти.

Более 200 человек получили ранения, многие из них доставлены в больницу Матарама - административного центра провинции Западная Нуса-Тенгара, Эпицентр подземных толчков находился в 49 километрах отсюда, и город пострадал.

"Я в это время молился, и только закончил, как всё затряслось, в потом всё сильнее и сильнее, - рассказывает один из раненых. - Вместе со всей семьёй мы оказались заблокированы внутри здания. Мой сын и моя жена спаслись, а вот мой племянник погиб. Там обрушилась стена, и он получил смертельное ранение в голову. Там ещё трое других детей погибли".

На острове Ломбок, пережившем уже второе за минувшую неделю землетрясение, разрушены дома, дороги и мосты, в некоторых районах нет электричества. После первого, самого сильного удара зарегистрированы ещё более 130 афтершоков.

Отголоски подземных толчков ощутили и на соседнем популярном у туристов острове Бали. Здесь также погибли 2 человека, но разрушений не зафиксировано.