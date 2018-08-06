"Шеф-повара века" не стало

Высокая кухня Франции понесла ещё одну невосполнимую потерю: Жоэль Робюшон, которого гид Gault Millau признал "шеф-поваром века", скончался в понедельник в Женеве в возрасте 73 лет.

В январе Робюшон хоронил своего друга, легендарного Поля Бокюза, и мало кто знал, что сам он тяжело болен.

Абсолютный рекордсмен по мишленовским звёздам - их его рестораны получили 32 штуки - Жоэль Робюшон родился в 1945 году в Пуатье в рабочей семье. Родители видели его священником и отдали в семинарию. Но излюбленным местом для мальчика здесь стала кухня, где он помогал монахиням, и уже к 15 годам он понял, чти его призвание - это хлеб насущный и служение другому алтарю.

Стиль "Робюшон", покоривший гастрономический мир, - это та простота, которая гениальна: простые продукты в сочетании с благородными, но всегда - высшего качества. И не случайно вершиной творчества мэтра были признаны не его торт с трюфелями или равиоли с лангустинами, а картофельное пюре, о которым гурманы говорят, что "оно такой же эталон, как метр Парижской обсерватории".

Наследие Робюшона - рестораны в разных странах мира, где кухня открыта посетителям, как сцена, его незабываемые кулинарные шоу и множество написанных книг, но главное - его завет: "Кухня - дело простое, но самое в ней сложное - это именно простота".