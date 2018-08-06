Благодаря сильной жаре и вызванным ею пожарам на восточном побережье Ирландии обнаружили надпись времен Второй мировой войны.
Пожары в Ирландии помогли обнаружить надпись времен Второй мировой
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Пожары в Ирландии помогли обнаружить надпись времен Второй мировой
© Copyright :Twitter / Garda Air Support Unit
Надпись латинскими буквами Eire, что в переводе с ирландского означает "Ирландия", была создана для того, чтобы самолеты фашистской Германии и стран Антигитлеровской коалиции знали, что пролетают над нейтральной территорией.
Надпись была обнаружена Воздушным корпусом Ирландии - воздушным отрядом Сил обороны Ирландии.
Подобные знаки не редкость для западной части Ирландии, но эта надпись в Брей-Хед графства Уиклоу была десятилетиями скрыта под густым подлеском.
Всего в стране было создано около 85 подобных надписей.