Срочная новость

Срочная новость

Ирландия

Пожары в Ирландии помогли обнаружить надпись времен Второй мировой

Сейчас воспроизводится:

Пожары в Ирландии помогли обнаружить надпись времен Второй мировой

Пожары в Ирландии помогли обнаружить надпись времен Второй мировой
© Copyright :
Twitter / Garda Air Support Unit
Размер текста Aa Aa

Благодаря сильной жаре и вызванным ею пожарам на восточном побережье Ирландии обнаружили надпись времен Второй мировой войны.

Twitter / Garda Air Support Unit

Надпись латинскими буквами Eire, что в переводе с ирландского означает "Ирландия", была создана для того, чтобы самолеты фашистской Германии и стран Антигитлеровской коалиции знали, что пролетают над нейтральной территорией.

Надпись была обнаружена Воздушным корпусом Ирландии - воздушным отрядом Сил обороны Ирландии.

Фотографии Воздушного корпуса Ирландии

Подобные знаки не редкость для западной части Ирландии, но эта надпись в Брей-Хед графства Уиклоу была десятилетиями скрыта под густым подлеском.

Всего в стране было создано около 85 подобных надписей.