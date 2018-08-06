Мосул: лица войны

Три года под контролем группировки ИГИЛ. Девять месяцев освободительной операции. Взрывы, артиллерийские обстрелы, голод, гибель близких - через эти ужасы пришлось пройти сотням тысяч жителей Мосула. За время штурма города погибли, по разным данным, от 9 до 11 тысяч человек.

В середине прошлого июля власти Ирака объявили, что боевики группировки "Исламское государство" выбиты из Мосула. Люди постепенно возвращаются в родные дома, но отпечаток войны на лицах и телах многих из них останется навсегда.

Абдулу Рахману всего шесть лет, но он уже успел узнать, что такое война. В 2016 году мальчик потерял ногу во время артиллерийского обстрела и чуть не лишился глаза. Тогда же погиб отец Абдула. Воспитанием внука занялась бабушка. Позже мальчик попал в международный реабилитационный центр для людей с ограниченными возможностями. Здесь Абдулу сделали протез.

Не менее страшную историю рассказал молодой человек по имени Адил. Он попытался бежать из города. Он знал, что дело это очень рисковое: если террористы ИГИЛ его поймают, то, скорее всего, убьют. Когда Адила схватили, он сказал, что шел на поле, чтобы нарвать пшеницы для семьи. Но мужчине не поверили, назвали его вором. Через 10 дней на глазах у толпы террористы отрезали Адилу кисть. ИГИЛовцы по громкоговорителям тогда объявили, что так они в соответствии с законами шариата наказывают за кражу.

Другой мужчина, которого тоже зовут Адил, получил ранение около собственного дома. Он открывал дверь, и в этот момент раздался взрыв. Мужчина потерял сознание, а когда очнулся, узнал, что двое его детей погибли, а третий ребенок, 10-летняя Ада, лишилась ноги. Сейчас Адил живет у родственников в восточном Мосуле. Мужчина надеется, что сможет накопить денег, чтобы заново отстроить дом.

Ахмед потерял обе ноги, подорвавшись на мине в ноябре 2016 года. Его мама (на фотографии рядом с ним) тоже лишилась ноги. Отец Ахмеда погиб, еще четыре человека получили ранения. Всего за годы войны молодой человек потерял более 20 родственников.